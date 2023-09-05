Слала селфі ФСБ: корегувальницю ракетних ударів по Харкову затримала СБУ

СБУ затримала жінку, яка влітку 2022 року корегувала російський ракетний удар по виробничих цехах заводу енергетичної галузі у Харкові. Вона сама була співробітницею цього підприємства.

Щоб скорегувати ворожу атаку, жінка зняла стратегічний об’єкт під виглядом селфі, повідомляє речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Як пише Харківська облпрокуратура, 43-річна мешканка села Довжик Золочівської громади спілкувалася з представником російської ФСБ у телеграмі.

Як повідомляє Абдула, ще до повномасштабного вторгнення жінка їздила в Москву, де її залучила ФСБ.

“Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби й поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті”, – розповів Абдула.

“Жінка передавала йому інформацію про місцеперебування українських військових підрозділів. Також вона коригувала обстріли по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури на Харківщині”, – зазначають у прокуратурі.

Для передачі координат об’єктів фігурантка робила навпроти них селфі, відправляла фото у ФСБ, одразу видаляла знімки та регулярно змінювала телефон. Щоб не викликати підозри, у соцмережах жінка активно критикувала керівництво РФ. Але це їй не допомогло – силовики затримали її під час виконання нового розвідзавдання.

Жінку затримали 30 серпня та повідомили їй про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ). Київський райсуд Харкова вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 жовтня без можливості внести заставу.