Корректировщицу ракетных ударов по Харькову отправили за решетку на 11 лет

30-летняя информатор РФ, которая наводила российские ракеты на жилые кварталы Харькова, получила приговор.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, также оккупанты использовали координаты своей корректировщици для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений. Кроме того, злоумышленница пыталась найти места базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии.

Злоумышленница — уроженка города Антрацит Луганской области, который с 2014 года оккупирован российскими военными, уже долгое время проживала в Харькове, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Российские спецслужбы завербовали женщину после начала полномасштабного вторжения РФ.

«Во время обысков у задержанной обнаружены российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ», — рассказали правоохранители.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Ее посадили в тюрьму на 11 лет.