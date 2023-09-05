Корректировщицу ракетных ударов по Харькову отправили за решетку на 11 лет
30-летняя информатор РФ, которая наводила российские ракеты на жилые кварталы Харькова, получила приговор.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, также оккупанты использовали координаты своей корректировщици для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений. Кроме того, злоумышленница пыталась найти места базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии.
Злоумышленница — уроженка города Антрацит Луганской области, который с 2014 года оккупирован российскими военными, уже долгое время проживала в Харькове, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Российские спецслужбы завербовали женщину после начала полномасштабного вторжения РФ.
«Во время обысков у задержанной обнаружены российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ», — рассказали правоохранители.
Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Ее посадили в тюрьму на 11 лет.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летняя информатор РФ, которая наводила российские ракеты на жилые кварталы Харькова, получила приговор.".