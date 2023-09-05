Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
30-річна інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова отримала вирок.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, також окупанти використовували координати своєї коригувальниці для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів. Крім цього, зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Нацгвардії.
Зловмисниця — уродженка міста Антрацит Луганської області, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, вже тривалий час проживала у Харкові, додали в Харківській обласній прокуратурі.
Російські спецслужби завербували жінку після початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Під час обшуків у затриманої виявлені російські рублі та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ», – розповіли правоохоронці.
Жінку визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Її засудили до 11 років тюрми.
Читайте також: Слала селфі ФСБ: корегувальницю ракетних ударів по Харкову затримала СБУ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річна інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова отримала вирок.".