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Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років

Суспільство 13:36   05.09.2023
Вікторія Яковенко
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років Фото: Харківська обласна прокуратура

30-річна інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова отримала вирок.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, також окупанти використовували координати своєї коригувальниці для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів. Крім цього, зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Нацгвардії.

Зловмисниця — уродженка міста Антрацит Луганської області, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, вже тривалий час проживала у Харкові, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Російські спецслужби завербували жінку після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Під час обшуків у затриманої виявлені російські рублі та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ», – розповіли правоохоронці.

Жінку визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Її засудили до 11 років тюрми.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річна інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова отримала вирок.".