Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники
Із небезпечного району Золочівської громади рятувальники облуправління ДСНС у Харківській області вивезли 60-річного чоловіка.
Як розповіли у ДСНС, місцевий житель залишився без житла внаслідок російських обстрілів.
“В евакуаційних заходах брали участь: офіцер-рятувальник громади, рятувальник 4-го Державного пожежно-рятувального загону та водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення”, – розповіли рятувальники.
У повідомленні нагадали, що на Харківщині продовжує працювати цілодобова гаряча лінія з організації евакуації, створена БО «Координаційний гуманітарний центр». Звернутись за допомогою можна за номерами: 0-800-33-92-91, 203.
Читайте також: У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 10:31;