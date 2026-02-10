Live

Залишився без житла на Золочівщині: літнього чоловіка евакуювали рятувальники

Суспільство 10:31   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із небезпечного району Золочівської громади рятувальники облуправління ДСНС у Харківській області вивезли 60-річного чоловіка. 

Як розповіли у ДСНС, місцевий житель залишився без житла внаслідок російських обстрілів.

“В евакуаційних заходах брали участь: офіцер-рятувальник громади, рятувальник 4-го Державного пожежно-рятувального загону та водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення”, – розповіли рятувальники.

У повідомленні нагадали, що на Харківщині продовжує працювати цілодобова гаряча лінія з організації евакуації, створена БО «Координаційний гуманітарний центр». Звернутись за допомогою можна за номерами: 0-800-33-92-91, 203.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
