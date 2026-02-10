Live

Остался без жилья на Золочевщине: пожилого мужчину эвакуировали спасатели

10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из опасного района Золочевской громады спасатели облуправления ГСЧС в Харьковской области вывезли 60-летнего мужчину. 

Как рассказали в ГСЧС, местный житель остался без жилья в результате российских обстрелов.

Эвакуация мужчины из Золочевской громады

«В эвакуационных мероприятиях принимали участие: офицер-спасатель общины, спасатель 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда и водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения», – рассказали спасатели.

Эвакуация мужчины из Золочевской громады

В сообщении напомнили, что на Харьковщине продолжает работать круглосуточная горячая линия по организации эвакуации, созданная БО «Координационный гуманитарный центр». Обратиться за помощью можно по номерам: 0-800-33-92-91, 203.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
