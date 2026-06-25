Грозы, шквалы, град: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области

Непогода начнется в Харькове и области в ближайший час и сохранится до конца суток 25 июня.

Об опасных метеорологических явлениях предупредил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По прогнозам синоптиков, в Харькове ожидается гроза. По области также прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах возможен град и шквальный ветер скоростью 15–20 м/с.

Из-за ухудшения погоды в регионе объявлен І уровень опасности (желтый). Жителей призывают быть осторожными во время пребывания на улице.