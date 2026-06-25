Грози, шквали, град: штормове попередження оголосили в Харкові та області

Негода розпочнеться у Харкові та області в найближчу годину й утримається до кінця доби 25 червня.

Про небезпечні метеорологічні явища попередив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

За прогнозами синоптиків, у Харкові очікується гроза. По області також прогнозують грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквальний вітер зі швидкістю 15–20 м/с.

Через погіршення погоди в регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Жителів закликають бути обережними під час перебування на вулиці.