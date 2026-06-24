Діти на електросамокаті потрапили під вантажівку під Харковом (фото)

У Харківському районі сталася аварія за участю двох дівчаток 12 та 13 років, які разом їхали на електросамокаті. Діти опинилися у лікарні після зіткнення з вантажівкою.

Як попередньо встановили правоохоронці, подружки їхали на електросамокаті проїжджою частиною. У цей час з-за повороту виїжджала вантажівка Ford. Водій помітив дітей на зустрічній смузі, застосував екстрене гальмування та спробував зманеврувати, щоб запобігти удару, проте уникнути зіткнення не вдалося, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Дітей ушпиталили із тілесними ушкодженнями. На матір дівчинки, яка керувала електросамокатом, склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків). Також із сім’ями провели профілактичні бесіди.

Поліція Харківщини закликає дорослих суворо контролювати розваги дітей та не допускати їхнього виїзду на дороги без захисного спорядження та знання правил дорожнього руху.