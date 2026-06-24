Дети на электросамокате попали под грузовик под Харьковом (фото)

В Харьковском районе произошла авария с участием двух девочек 12 и 13 лет, которые вместе ехали на электросамокате. Дети оказались в больнице после столкновения с грузовиком.

Как предварительно установили правоохранители, подружки ехали на электросамокате по проезжей части. В это время из-за поворота выезжал грузовик Ford. Водитель заметил детей на встречной полосе, применил экстренное торможение и попытался сманеврировать, чтобы предотвратить удар, однако избежать столкновения не удалось, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Детей госпитализировали с телесными повреждениями. На мать девочки, которая управляла электросамокатом, составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей). Также с семьями провели профилактические беседы.

Полиция Харьковщины призывает взрослых строго контролировать развлечения детей и не допускать их выезда на дороги без защитного снаряжения и знания ПДД.

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