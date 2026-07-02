Перші хвилини після удару КАБами по Харкову показала поліція (відео)

На відео, опублікованому пресслужбою Патрульної поліції Харківської області – попередження про наближення бомб до Харкова, момент одного з “прильотів” і перші хвилини після нього.

“Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Унаслідок влучань пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На жаль, є загиблий і травмовані. Ми одними з перших прибули на місця влучань. Інспектори допомагали постраждалим, забезпечували безперешкодний проїзд екстрених служб та підтримували публічний порядок“, – підкреслили в Патрульній поліції.

Нагадаємо, сім КАБів прилетіли по трьох районах Харкова 1 липня. Загинув 15-річний хлопець, понад 30 людей постраждали. Вдень 2 липня у місті також були “прильоти”. Дрон влетів у багатоповерхівку в Київському районі, також влучання зафіксували в Салтівському районі поблизу багатоповерхівки.