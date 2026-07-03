Намагаються лізти з усіх боків – Трегубов про ситуацію в районі Козачої Лопані

Російські окупанти користуються своєю чисельною перевагою та намагаються тиснути вздовж усієї лінії розмежування, зокрема через кордон на Харківщині в районі Козачої Лопані. При цьому не зважають на втрати та майже не евакуюють поранених.

Про ситуацію на Харківщині в етері нацмарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Оскільки у ворога достатньо особового складу, він намагається справді створити тиск вздовж усієї лінії розмежування. У нашій зоні відповідальності це стосується спроб відкрити нові ділянки вздовж українсько-російського кордону, в тому числі, наприклад, спроби вторгнення в бік Граніва та Козачої Лопані – безпосередньо на північ від Харкова через українсько-російський кордон. Там їх відкидають, і не без успіху відкидають, але ми вже спостерігаємо те, що вони намагаються просто лізти з усіх боків. Вони лізуть на Сумщину через Грабовське, намагаються закріпитися на Рясному, вони намагаються посилити тиск на Південно-Слобожанському напрямку, довкола Вовчанська, вони намагаються знов таки лізти на Козачу Лопань, в районі Дігтярного, намагаються навіть поновити агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі довгий час був відносно спокійний. Активно лізуть на Куп’янщині – і на лівому, і на правому березі, особливо на лівому березі річки Оскіл”, — розповів Трегубов.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

Кількість боїв у районі Козачої Лопані, за оцінкою Трегубова, останніми днями зросла до п’яти-шести на добу, хоча до початку спроб російської інфільтрації на цій ділянці атак не було взагалі. При цьому не йдеться про “класичні” штурми – з колонами бронетехніки та сотнями піхотинців.

“Класичний штурм зараз просто не працює. Будь-яке зосередження особового складу стає дуже швидко мішенню для ураження усіма засобами, в першу чергу, БпЛА. І, так само як і будь-яка техніка, дуже швидко стає ціллю. Єдиний засіб ефективно подавати кілзону – це приховані дії. Це фактично робити так, щоб тебе не помітили в той момент, коли ти в ту кілзону проповзаєш. Для цього треба буквально бути непомітним. Для цього треба діяти у складі малих груп, дві-три особи. З ефективним маскуванням, з тепловізійними накидками, розосереджено тощо. Тому про жодний класичний штурм тут просто не йдеться. Бо будь-яка спроба встати в повний зріст… У нас на деяких напрямках буває таке, що на одного російського йолопа по 5-10 дронів полюють”, – описав те, що відбувається, Трегубов.

Він відзначив також високі втрати ворога через проблеми з логістикою – зокрема, майже повну відсутність евакуації.

“Про евакуацію взагалі в них мова не йде. Через це в них дуже специфічна статистика втрат. Якщо подивитися на їхню статистику втрат, там десь півтора до одного – це вбиті та поранені. Так взагалі не буває. Взагалі не може бути за сучасної війни, що кількість вбитих більша за кількість поранених. У росіян саме так через те, що евакуація ускладнена, й вони просто не заморочуються”, – сказав спікер Угрупування об’єднаних сил.