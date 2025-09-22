Live
Утром в Харькове насмерть сбили пешехода

Происшествия 16:20   22.09.2025
Виктория Яковенко
Утром в Харькове насмерть сбили пешехода Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 22 сентября около 09:30 в районе регулируемого пешеходного перехода на улице Полтавский Шлях.

33-летний водитель автомобиля Volkswagen LT 46 сбил 52-летнего пешехода, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От полученных травм пострадавший умер на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — отметили в полиции.

Напомним, в СИЗО отправили 35-летнего водителя грузовика КАМАЗ, который, по данным следствия, 13 сентября скрылся с места смертельной аварии. ДТП произошло 13 сентября около 21:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменная Яруга, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Столкнулись автомобиль Hyundai Tucson с грузовым автомобилем. В результате ДТП 50-летний водитель легковушки умер на месте, а 43-летняя пассажирка получила ранения.

Россияне стреляли из автомата в велосипедиста в Купянске: история спасения

Автор: Виктория Яковенко
