Утром в Харькове насмерть сбили пешехода
Авария произошла 22 сентября около 09:30 в районе регулируемого пешеходного перехода на улице Полтавский Шлях.
33-летний водитель автомобиля Volkswagen LT 46 сбил 52-летнего пешехода, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
От полученных травм пострадавший умер на месте.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — отметили в полиции.
Напомним, в СИЗО отправили 35-летнего водителя грузовика КАМАЗ, который, по данным следствия, 13 сентября скрылся с места смертельной аварии. ДТП произошло 13 сентября около 21:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменная Яруга, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Столкнулись автомобиль Hyundai Tucson с грузовым автомобилем. В результате ДТП 50-летний водитель легковушки умер на месте, а 43-летняя пассажирка получила ранения.
Читайте также: Россияне стреляли из автомата в велосипедиста в Купянске: история спасения
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, полиция, сбил пешехода;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утром в Харькове насмерть сбили пешехода»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 22 сентября около 09:30 в районе регулируемого пешеходного перехода на улице Полтавский Шлях.".