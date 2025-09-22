Вранці у Харкові на смерть збили пішохода
Аварія сталася 22 вересня близько 09:30 в районі регульованого пішохідного переходу на вулиці Полтавський Шлях.
33-річний водій автомобіля «Volkswagen LT 46» збив 52-річного пішохода, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.
«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – зазначили у поліції.
Нагадаємо, у СІЗО відправили 35-річного водія вантажівки КАМАЗ, який, за даними слідства, 13 вересня зник з місця смертельної аварії. ДТП сталася 13 вересня близько 21:20 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Кам’яна Яруга, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зіткнулися автомобіль «Hyundai Tucson» із вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП 50-річний водій легковика помер на місці, а 43-річна пасажирка зазнала поранень.
Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова, поліція, сбил пешехода;
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 16:20;
