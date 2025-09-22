Live
Вранці у Харкові на смерть збили пішохода

Події 16:20   22.09.2025
Вікторія Яковенко
Вранці у Харкові на смерть збили пішохода Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 22 вересня близько 09:30 в районі регульованого пішохідного переходу на вулиці Полтавський Шлях.

33-річний водій автомобіля «Volkswagen LT 46» збив 52-річного пішохода, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у СІЗО відправили 35-річного водія вантажівки КАМАЗ, який, за даними слідства, 13 вересня зник з місця смертельної аварії. ДТП сталася 13 вересня близько 21:20 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Кам’яна Яруга, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зіткнулися автомобіль «Hyundai Tucson» із вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП 50-річний водій легковика помер на місці, а 43-річна пасажирка зазнала поранень.

Читайте також: Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку

Автор: Вікторія Яковенко
