FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина
Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях недавних российских ударов по территории области. FPV-дрон долетел до села Прудянка Дергачевской громады.
«По данным следствия, 22 сентября около 16:00 в с. Прудянка российский FPV-дрон попал в гражданское авто. Транспортное средство повреждено, — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Также сегодня ориентировочно в 3:00 в результате вражеских обстрелов г. Купянск погибла 65-летняя женщина».
О «прилете» в Прудянке информировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его данным, автомобиль получил многочисленные повреждения, но водитель не пострадал.
Ранее прокуратура информировала об очередном военном преступлении в Купянске: там российские оккупанты из автомата стреляли по гражданскому на велосипеде. Он отделался ранением в ногу.
Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 18:34
