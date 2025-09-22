Live
FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина

Происшествия 18:34   22.09.2025
Оксана Горун
FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина

Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях недавних российских ударов по территории области. FPV-дрон долетел до села Прудянка Дергачевской громады.

«По данным следствия, 22 сентября около 16:00 в с. Прудянка российский FPV-дрон попал в гражданское авто. Транспортное средство повреждено, — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Также сегодня ориентировочно в 3:00 в результате вражеских обстрелов г. Купянск погибла 65-летняя женщина».

О «прилете» в Прудянке информировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его данным, автомобиль получил многочисленные повреждения, но водитель не пострадал.

Ранее прокуратура информировала об очередном военном преступлении в Купянске: там российские оккупанты из автомата стреляли по гражданскому на велосипеде. Он отделался ранением в ногу.

Читайте также: «Ломанутся в сторону Львова» — пропагандист Соловьев мечтает напугать Харьков

Автор: Оксана Горун
