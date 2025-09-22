FPV-дрон атакував автівку в Харківському районі, в Куп’янську загинула жінка

Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нещодавніх російських ударів по території області. FPV-дрон долетів до села Прудянка Дергачівської громади.

“За даними слідства, 22 вересня близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Також сьогодні орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка”.

Про “приліт” у Прудянці інформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його даними, автомобіль зазнав численних пошкоджень, але водій не постраждав.

Раніше прокуратура інформувала про черговий воєнний злочин у Куп’янську: там російські окупанти з автомата стріляли по цивільному на велосипеді. Він відбувся пораненням у ногу.