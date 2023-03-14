Викрили колаборанта на Харківщині: незаконно очолював підприємство
СБУ викрила колаборанта, який незаконно обіймав посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства» і співпрацював з ворогом.
За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час окупації Балаклії, 56-річний чоловік налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками окупаційної адміністрації.
За даними правоохоронців, зловмисник незаконно обійняв посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства».
«Встановлено, що перебуваючи на цій «посаді», він налагодив контакт з представниками окупаційної влади та отримав дозволи на ведення підприємницької діяльності задля власного збагачення», – повідомив Абдула.
Зловмисник брав участь в нарадах окупаційної адміністрації Балаклії, на яких отримував вказівки щодо подальшого провадження господарської діяльності підприємства. Чоловік також отримував гуманітарну допомогу в якості заробітної плати працівникам.
«А також звертався до начальника окупаційної міліції, щоб отримати пропуски на кожного працівника для вільного переміщення, незважаючи на комендантську годину», – додали в СБУ.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила колаборанта, який незаконно обіймав посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства» і співпрацював з ворогом.".