Викрили колаборанта на Харківщині: незаконно очолював підприємство

СБУ викрила колаборанта, який незаконно обіймав посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства» і співпрацював з ворогом.

За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час окупації Балаклії, 56-річний чоловік налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками окупаційної адміністрації.

За даними правоохоронців, зловмисник незаконно обійняв посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства».

«Встановлено, що перебуваючи на цій «посаді», він налагодив контакт з представниками окупаційної влади та отримав дозволи на ведення підприємницької діяльності задля власного збагачення», – повідомив Абдула.

Зловмисник брав участь в нарадах окупаційної адміністрації Балаклії, на яких отримував вказівки щодо подальшого провадження господарської діяльності підприємства. Чоловік також отримував гуманітарну допомогу в якості заробітної плати працівникам.

«А також звертався до начальника окупаційної міліції, щоб отримати пропуски на кожного працівника для вільного переміщення, незважаючи на комендантську годину», – додали в СБУ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.