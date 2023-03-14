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Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие

Общество 16:56   14.03.2023
Виктория Яковенко
Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие Фото: Владислав Абдула

СБУ разоблачила коллаборанта, незаконно занимавшего должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия» и сотрудничавшего с врагом.

По данным пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время оккупации Балаклеи, 56-летний мужчина наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями оккупационной администрации. По данным правоохранителей, злоумышленник незаконно занял должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия».

«Установлено, что находясь на этой должности, он наладил контакт с представителями оккупационных властей и получил разрешения на ведение предпринимательской деятельности для собственного обогащения», — сообщил Абдула.

Злоумышленник принимал участие в совещаниях оккупационной администрации Балаклеи, на которых получал указания по дальнейшему производству хозяйственной деятельности предприятия. Мужчина также получал гуманитарную помощь в качестве заработной платы работникам.

«А также обращался к начальнику оккупационной милиции, чтобы получить пропуски на каждого работника для свободного перемещения, несмотря на комендантский час», — добавили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила коллаборанта, незаконно занимавшего должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия» и сотрудничавшего с врагом.".