Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие

СБУ разоблачила коллаборанта, незаконно занимавшего должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия» и сотрудничавшего с врагом.

По данным пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время оккупации Балаклеи, 56-летний мужчина наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями оккупационной администрации. По данным правоохранителей, злоумышленник незаконно занял должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия».

«Установлено, что находясь на этой должности, он наладил контакт с представителями оккупационных властей и получил разрешения на ведение предпринимательской деятельности для собственного обогащения», — сообщил Абдула.

Злоумышленник принимал участие в совещаниях оккупационной администрации Балаклеи, на которых получал указания по дальнейшему производству хозяйственной деятельности предприятия. Мужчина также получал гуманитарную помощь в качестве заработной платы работникам.

«А также обращался к начальнику оккупационной милиции, чтобы получить пропуски на каждого работника для свободного перемещения, несмотря на комендантский час», — добавили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.