Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие
СБУ разоблачила коллаборанта, незаконно занимавшего должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия» и сотрудничавшего с врагом.
По данным пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время оккупации Балаклеи, 56-летний мужчина наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями оккупационной администрации. По данным правоохранителей, злоумышленник незаконно занял должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия».
«Установлено, что находясь на этой должности, он наладил контакт с представителями оккупационных властей и получил разрешения на ведение предпринимательской деятельности для собственного обогащения», — сообщил Абдула.
Злоумышленник принимал участие в совещаниях оккупационной администрации Балаклеи, на которых получал указания по дальнейшему производству хозяйственной деятельности предприятия. Мужчина также получал гуманитарную помощь в качестве заработной платы работникам.
«А также обращался к начальнику оккупационной милиции, чтобы получить пропуски на каждого работника для свободного перемещения, несмотря на комендантский час», — добавили в СБУ.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
Читайте также: «Сливала» позиции украинских воинов: на Харьковщине задержали информатора
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила коллаборанта, незаконно занимавшего должность исполняющего обязанности директора «Балаклейского хлебоприемного предприятия» и сотрудничавшего с врагом.".