Live
  • Вторник 14.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

«Сливала» позиции украинских воинов: на Харьковщине задержали информатора

Общество 13:36   14.03.2023
Виктория Яковенко
«Сливала» позиции украинских воинов: на Харьковщине задержали информатора Фото: Владислав Абдула

В Купянском районе Харьковской области СБУ разоблачила женщину, которая собирала информацию о перемещении украинских военных, сообщала об этом врагу, а также корректировала ракетные удары РФ по местам хранения боеприпасов ВСУ.

Как сообщает пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информатор была завербована представителями спецслужб РФ через ее мужа. Он уже несколько лет проживает на территории России. Таким образом, враг дистанционно привлекал женщину к сотрудничеству.

Для сбора информации злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала позиции украинских воинов. Данные она отправляла через мессенджеры.

«Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского информаторка. У нее изъят мобильный телефон с доказательствами переписок с агрессором», — отметили в облуправлении СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице в виде содержания под стражей.

Читайте также: Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:46
Разбойничали в Харькове: лже-правоохранителям объявили подозрения в бандитизме
13:29
Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика
10:45
СБУ поймала коллаборанта, включившего на Купянщине «Россию 24» и другое росТВ
22:01
Пережил всех оккупантов и едва не ослеп: история окопного кота Бойкота (фото)
16:09
Продукты с АТБ можно заказать «Укрпочтой» и «Новой почтой» на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Сливала» позиции украинских воинов: на Харьковщине задержали информатора»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области СБУ разоблачила женщину, которая собирала информацию о перемещении украинских военных, сообщала об этом врагу, а также корректировала ракетные удары РФ по местам хранения боеприпасов ВСУ.".