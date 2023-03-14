«Сливала» позиции украинских воинов: на Харьковщине задержали информатора

В Купянском районе Харьковской области СБУ разоблачила женщину, которая собирала информацию о перемещении украинских военных, сообщала об этом врагу, а также корректировала ракетные удары РФ по местам хранения боеприпасов ВСУ.

Как сообщает пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информатор была завербована представителями спецслужб РФ через ее мужа. Он уже несколько лет проживает на территории России. Таким образом, враг дистанционно привлекал женщину к сотрудничеству.

Для сбора информации злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала позиции украинских воинов. Данные она отправляла через мессенджеры.

«Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского информаторка. У нее изъят мобильный телефон с доказательствами переписок с агрессором», — отметили в облуправлении СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице в виде содержания под стражей.