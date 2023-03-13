Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео)

Прокуратура сообщила о подозрении 24-летней жительнице города Чугуев Харьковской области, которая рассказывала зрителям прямого эфира в соцсети, как мечтает о приезде президента РФ.

Женщина, которая переехала в Чугуев из Луганска, в интернете поддерживала действия страны-агрессора, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«В прямом эфире известной социальной сети она говорит о том, что хочет к российскому главе, мечтает о том, чтобы он приехал. При этом РФ коллаборантка называет «классным государством», — отметили в прокуратуре.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Женщине инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).