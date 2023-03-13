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Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео)

Общество 17:02   13.03.2023
Елена Нагорная
Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео) Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении 24-летней жительнице города Чугуев Харьковской области, которая рассказывала зрителям прямого эфира в соцсети, как мечтает о приезде президента РФ.

Женщина, которая переехала в Чугуев из Луганска, в интернете поддерживала действия страны-агрессора, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«В прямом эфире известной социальной сети она говорит о том, что хочет к российскому главе, мечтает о том, чтобы он приехал. При этом РФ коллаборантка называет «классным государством», — отметили в прокуратуре.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Женщине инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 17:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении 24-летней жительнице города Чугуев Харьковской области, которая рассказывала зрителям прямого эфира в соцсети, как мечтает о приезде президента РФ.".