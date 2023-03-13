Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Прокуратура сообщила о подозрении 24-летней жительнице города Чугуев Харьковской области, которая рассказывала зрителям прямого эфира в соцсети, как мечтает о приезде президента РФ.
Женщина, которая переехала в Чугуев из Луганска, в интернете поддерживала действия страны-агрессора, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
«В прямом эфире известной социальной сети она говорит о том, что хочет к российскому главе, мечтает о том, чтобы он приехал. При этом РФ коллаборантка называет «классным государством», — отметили в прокуратуре.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Женщине инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 17:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении 24-летней жительнице города Чугуев Харьковской области, которая рассказывала зрителям прямого эфира в соцсети, как мечтает о приезде президента РФ.".