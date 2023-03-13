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Жінка переїхала з Луганська в Чугуїв і в соцмережі мріяла про Путіна (відео)

Суспільство 17:02   13.03.2023
Олена Нагорна
Жінка переїхала з Луганська в Чугуїв і в соцмережі мріяла про Путіна (відео)

Прокуратура повідомила про підозру 24-річній мешканці міста Чугуїв Харківської області, яка розповідала глядачам прямого етеру в соцмережі, як мріє про приїзд президента РФ.

Жінка, яка переїхала в Чугуїв з Луганська, в інтернеті підтримувала дії країни-агресорки, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

“У прямому етері відомої соціальної мережі вона говорить про те, що хоче до російського очільника, мріє про те, щоб він приїхав. При цьому РФ колаборантка називає “класною державою”, – зазначили у прокуратурі.

Відео: Харківська облпрокуратура

Жінці інкримінують колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 17:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру 24-річній мешканці міста Чугуїв Харківської області, яка розповідала глядачам прямого етеру в соцмережі, як мріє про приїзд президента РФ.".