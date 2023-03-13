Жінка переїхала з Луганська в Чугуїв і в соцмережі мріяла про Путіна (відео)
Прокуратура повідомила про підозру 24-річній мешканці міста Чугуїв Харківської області, яка розповідала глядачам прямого етеру в соцмережі, як мріє про приїзд президента РФ.
Жінка, яка переїхала в Чугуїв з Луганська, в інтернеті підтримувала дії країни-агресорки, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
“У прямому етері відомої соціальної мережі вона говорить про те, що хоче до російського очільника, мріє про те, щоб він приїхав. При цьому РФ колаборантка називає “класною державою”, – зазначили у прокуратурі.
Відео: Харківська облпрокуратура
Жінці інкримінують колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 17:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру 24-річній мешканці міста Чугуїв Харківської області, яка розповідала глядачам прямого етеру в соцмережі, як мріє про приїзд президента РФ.".