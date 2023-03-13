На звільненій Куп’янщині майже пів року переховувався окупант – його затримали

У селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яке деокупували наприкінці вересня минулого року, правоохоронці 13 березня затримали військового РФ – мешканця Московської області.

42-річного військового з 27-ї мотострілецької бригади РФ затримали під час патрулювання, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Росіянин розповів, що після того, як ЗСУ звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.

Для з’ясування всіх обставин окупанта доправили до відділу поліції.