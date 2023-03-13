На звільненій Куп’янщині майже пів року переховувався окупант – його затримали
У селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яке деокупували наприкінці вересня минулого року, правоохоронці 13 березня затримали військового РФ – мешканця Московської області.
42-річного військового з 27-ї мотострілецької бригади РФ затримали під час патрулювання, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Росіянин розповів, що після того, як ЗСУ звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.
Для з’ясування всіх обставин окупанта доправили до відділу поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 16:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яке деокупували наприкінці вересня минулого року, правоохоронці 13 березня затримали військового РФ – мешканця Московської області.".