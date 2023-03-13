На освобожденной Купянщине почти полгода прятался оккупант — его задержали

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который деоккупировали в конце сентября прошлого года, правоохранители 13 марта задержали военного РФ — жителя Московской области.

42-летнего военного из 27-й мотострелковой бригады РФ задержали во время патрулирования, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Россиянин рассказал, что после того, как ВСУ освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств оккупанта доставили в отдел полиции.