На освобожденной Купянщине почти полгода прятался оккупант — его задержали
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который деоккупировали в конце сентября прошлого года, правоохранители 13 марта задержали военного РФ — жителя Московской области.
42-летнего военного из 27-й мотострелковой бригады РФ задержали во время патрулирования, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Россиянин рассказал, что после того, как ВСУ освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.
Для выяснения всех обстоятельств оккупанта доставили в отдел полиции.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который деоккупировали в конце сентября прошлого года, правоохранители 13 марта задержали военного РФ — жителя Московской области.".