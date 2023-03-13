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На освобожденной Купянщине почти полгода прятался оккупант — его задержали

Происшествия 16:31   13.03.2023
Елена Нагорная
На освобожденной Купянщине почти полгода прятался оккупант — его задержали Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который деоккупировали в конце сентября прошлого года, правоохранители 13 марта задержали военного РФ — жителя Московской области.

42-летнего военного из 27-й мотострелковой бригады РФ задержали во время патрулирования, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Россиянин рассказал, что после того, как ВСУ освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств оккупанта доставили в отдел полиции.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 16:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Купянск-Узловой Харьковской области, который деоккупировали в конце сентября прошлого года, правоохранители 13 марта задержали военного РФ — жителя Московской области.".