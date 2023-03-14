«Зливала» позиції українських воїнів: на Харківщині затримали інформаторку

В Куп’янському районі Харківської області СБУ викрила жінку, яка збирала інформацію про переміщення українських військових, повідомляла про це ворогу, а також коригувала ракетні удари РФ по місцях зберігання боєприпасів ЗСУ.

Як повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформаторка була завербована представниками спецслужб РФ через її чоловіка. Він вже декілька років мешкає на території Росії. Таким чином ворог дистанційно залучав жінку до співпраці.

Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала позиції українських воїнів. Дані вона надсилала через месенджери.

«Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожу інформаторку. У неї вилучено мобільний телефон з доказами листування з агресором», – повідомили в облуправлінні СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу зловмисниці у вигляді тримання під вартою.