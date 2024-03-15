Live
  • Пт 15.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)

Суспільство 21:11   15.03.2024
Олена Нагорна
Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)

У Борівській громаді Ізюмського району 15 березня вітали з Масницею військових та співробітників поліції.

Місцеві посадовці, а також працівники дитсадків та закладів культури пригостили захисників та правоохоронців млинцями, пирогами, булочками та іншими смаколиками, повідомляють у селищній раді.

“Дотримуючись українських народних традицій, борівчани змогли висловити свою глибоку повагу і щиру вдячність людям, які захищають нашу рідну землю від ворога, показати свою підтримку, подарувати таким чином часточку свого тепла і домашнього затишку разом з ароматом запашної випічки”, – зазначили у селищній раді.


Фото: Борівська селищна рада

Читайте також: Масниця йде: у скільки цьогоріч харків’янам обійдуться млинці

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)
Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)
15.03.2024, 21:11
Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня
Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня
15.03.2024, 20:52
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
14.03.2024, 20:01
Збери дрон, передай ЗСУ та отримай компенсацію – новий проєкт на Харківщині
Збери дрон, передай ЗСУ та отримай компенсацію – новий проєкт на Харківщині
15.03.2024, 20:12
Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)
Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)
15.03.2024, 19:45
Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – ГШ
Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – ГШ
15.03.2024, 19:26

Новини за темою:

13:01
Масниця йде: у скільки цьогоріч харків’янам обійдуться млинці

Ви читали новину: «Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді Ізюмського району 15 березня вітали з Масницею військових та співробітників поліції".