Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)

У Борівській громаді Ізюмського району 15 березня вітали з Масницею військових та співробітників поліції.

Місцеві посадовці, а також працівники дитсадків та закладів культури пригостили захисників та правоохоронців млинцями, пирогами, булочками та іншими смаколиками, повідомляють у селищній раді.

“Дотримуючись українських народних традицій, борівчани змогли висловити свою глибоку повагу і щиру вдячність людям, які захищають нашу рідну землю від ворога, показати свою підтримку, подарувати таким чином часточку свого тепла і домашнього затишку разом з ароматом запашної випічки”, – зазначили у селищній раді.



Фото: Борівська селищна рада