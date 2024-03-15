Захисників Харківщини привітали з Масницею (фото)
У Борівській громаді Ізюмського району 15 березня вітали з Масницею військових та співробітників поліції.
Місцеві посадовці, а також працівники дитсадків та закладів культури пригостили захисників та правоохоронців млинцями, пирогами, булочками та іншими смаколиками, повідомляють у селищній раді.
“Дотримуючись українських народних традицій, борівчани змогли висловити свою глибоку повагу і щиру вдячність людям, які захищають нашу рідну землю від ворога, показати свою підтримку, подарувати таким чином часточку свого тепла і домашнього затишку разом з ароматом запашної випічки”, – зазначили у селищній раді.
Фото: Борівська селищна рада
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді Ізюмського району 15 березня вітали з Масницею військових та співробітників поліції".