Жилье умерших оформляли на подставных лиц в Харькове — кого будут судить

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении семерых человек, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших в Харькове и Днепропетровской области.

Организатор схемы — 43-летний житель Харькова. Его сообщниками были шестеро человек в возрасте от 32 до 68 лет, среди которых частный нотариус и государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мошенники подделывали правоустанавливающие документы: акты приема-передачи имущества в уставный фонд, договоры дарения и купли-продажи. Впоследствии эти документы использовали для регистрации права собственности на подставных лиц и дальнейшей перепродажи имущества добросовестным покупателям.

Полицейские установили четыре эпизода мошенничества – это незаконное завладение двумя домами в Харькове и двумя квартирами в Кривом Роге и Днепре. Общая сумма ущерба – более 6 миллионов гривен. На все эти объекты недвижимости наложен арест.

Семерым фигурантам в мае 2025 года сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

