Мошенники выманили за сутки большую сумму у жителей Харьковщины: подробности

Мошенники представлялись работниками банков и обманули троих жителей Чугуевского района, сообщает Нацполиция.

12 января 65-летнему жителю Печенежской громады позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы попытке незаконного снятия средств с банковской карты мужчины. Злоумышленник убедил пенсионера сообщить поступающие в СМС-сообщениях коды. Мужчина все выполнил – и с его счета сразу исчезли 28 500 гривен.

В тот же день по аналогичной схеме более 55 тысяч гривен потерял 43-летний житель района.

Еще одной жертвой мошенников стала 51-летняя жительница Чкаловской громады. Ей аферист по телефону сообщил, что на ее имя якобы оформили кредит. Злоумышленник убедил женщину, что необходимо перечислить сбережения на специально созданный электронный счет, чтобы сберечь средства. Потерпевшая сообщила личные данные и перевела злоумышленникам 83 624 гривны.

Всего за один день мошенники выманили у потерпевших более 167 тысяч гривен.

По этим фактам следователи открыли уголовные дела по статье мошенничество.