Шахраї видурили за добу велику суму у мешканців Харківщини: подробиці
Шахраї представлялися працівниками банків та обдурили трьох мешканців Чугуївського району, повідомляє Нацполіція.
12 січня 65-річному жителю Печенізької громади зателефонував невідомий, назвався співробітником служби безпеки банку і повідомив про нібито спробу незаконного зняття коштів із банківської картки чоловіка. Зловмисник переконав пенсіонера повідомити коди, що надходили у СМС-повідомленнях. Чоловік все виконав – і з його рахунку відразу зникли 28 500 гривень.
Того ж дня за аналогічною схемою понад 55 тисяч гривень втратив 43-річний мешканець району.
Ще однією жертвою шахраїв стала 51-річна жителька Чкалівської громади. Їй аферист телефоном повідомив, що на її ім’я нібито оформили кредит. Надалі зловмисник переконав жінку, що варто перерахувати заощадження на спеціально створений електронний рахунок, аби зберегти кошти. Потерпіла повідомила особисті дані та переказала зловмисникам 83 624 гривні.
Загалом за один день шахраї видурили у потерпілих понад 167 тисяч гривень.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні справи за статтею шахрайство.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: гроші, Нацполіція, шахрайство;
Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 17:58;