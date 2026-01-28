Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо семи людей, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих у Харкові та Дніпропетровській області.

Організатор схеми – 43-річний мешканець Харкова. Його спільниками були шестеро людей віком від 32 до 68 років, серед яких приватний нотаріус та державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Шахраї підробляли правовстановлювальні документи: акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовували для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі й Дніпрі. Загальна сума збитків – понад 6 мільйонів гривень. На всі ці об’єкти нерухомості накладений арешт.

Сімом фігурантом у травні 2025 року повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

