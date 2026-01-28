Live

Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть

Суспільство 17:22   28.01.2026
Олена Нагорна
Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо семи людей, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих у Харкові та Дніпропетровській області.

Організатор схеми – 43-річний мешканець Харкова. Його спільниками були шестеро людей віком від 32 до 68 років, серед яких приватний нотаріус та державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Шахраї підробляли правовстановлювальні документи: акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовували для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі й Дніпрі. Загальна сума збитків – понад 6 мільйонів гривень. На всі ці об’єкти нерухомості накладений арешт.

Сімом фігурантом у травні 2025 року повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 12 січня 65-річному жителю Печенізької громади зателефонував невідомий, представився співробітником служби безпеки банку та повідомив про нібито спробу незаконного зняття коштів із картки чоловіка. Зловмисник переконав пенсіонера повідомити коди із СМС. Чоловік усе виконав – і з його рахунку одразу зникли 28,5 тисяч гривень.

Читайте також: Допомагав вагнерівцям розстрілювати воїнів ЗСУ – хто отримав підозру

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася
Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася
28.01.2026, 18:29
Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть
Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть
28.01.2026, 17:22
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
28.01.2026, 15:20
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів
Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів
28.01.2026, 14:49
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30

Новини за темою:

15.01.2026
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
13.11.2025
Нового житла на 8,7 млрд грн придбали власники зруйнованих домів на Харківщині
25.07.2025
Харків вирвався в лідери зі зростання цін на квартири, але є одне «але»
20.06.2025
Будинок у Харкові мали заселити у 2022-му: ексклюзивне відео розбитої елітки
12.05.2025
Афери з нерухомістю померлих: серед фігурантів – жителі Харкова й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 17:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо семи людей, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих у Харкові та Дніпропетровській області.".