Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть
Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо семи людей, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих у Харкові та Дніпропетровській області.
Організатор схеми – 43-річний мешканець Харкова. Його спільниками були шестеро людей віком від 32 до 68 років, серед яких приватний нотаріус та державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Шахраї підробляли правовстановлювальні документи: акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовували для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.
Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі й Дніпрі. Загальна сума збитків – понад 6 мільйонів гривень. На всі ці об’єкти нерухомості накладений арешт.
Сімом фігурантом у травні 2025 року повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 12 січня 65-річному жителю Печенізької громади зателефонував невідомий, представився співробітником служби безпеки банку та повідомив про нібито спробу незаконного зняття коштів із картки чоловіка. Зловмисник переконав пенсіонера повідомити коди із СМС. Чоловік усе виконав – і з його рахунку одразу зникли 28,5 тисяч гривень.
Читайте також: Допомагав вагнерівцям розстрілювати воїнів ЗСУ – хто отримав підозру
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: недвижимость, поліція Харківський області, шахрайство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Житло померлих оформлювали на підставних осіб у Харкові – кого судитимуть», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 17:22;