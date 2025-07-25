Харків вирвався в лідери зі зростання цін на квартири, але є одне «але»

У Харкові в першому півріччі зафіксували найбільше зростання цін на одно-, дво- та трикімнатні квартири по Україні – на 22%, 21% та 19% відповідно. Йдеться про вторинку.

У більшості обласних центрів вартість житла зростає у доларах. Якщо ще пів року тому ціни в містах, які перебувають під обстрілами росіян та наближені до зони бойових дій, знижувалися, то зараз вони показують зростання, йдеться в аналітиці від “ОЛХ“.

Водночас, за даними порталу, у відносно безпечних містах на заході та в центрі квартири почали дешевшати, і це можна пояснити тим, що після попереднього стрибка цін відбувається «корекція» вартості відповідно до реального попиту на ринку.

“Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним — Львів, Ужгород та Івано-Франківськ. Найбільше підвищення цін на одно-, дво- та трикімнатні квартири зафіксовано в Харкові, але попри це ціни не досягли рівня 2021 року і залишаються досить низькими“, — констатують у публікації.

Найбільше однокімнатні квартири подорожчали у Харкові (+22%), Одесі (+14%), Хмельницькому (+12%) та Івано-Франківську (+10%). Без змін залишились ціни у Запоріжжі, Львові та Сумах. Зменшення вартості відбулось на 5% у Миколаєві та Ужгороді, на 2% – у Вінниці та на 1% – у Тернополі. Як і раніше, найдорожче “однушка” коштує в Києві, а друге місце посідає Львів.

У сегменті двокімнатних квартир лідерами зі зростання ціни у доларах стали Харків (+21%), Черкаси (+12%) та Луцьк (+11%). Київ утримує лідерство за вартістю з медіанною ціною 111 тисяч доларів, демонструючи приріст на 8%.

Медіанна вартість трикімнатних квартир зросла у Харкові (+19%), Чернігові (+16%) та Одесі +13%. Здешевлення відбулося лише у Миколаєві – на 1%. Найвища вартість залишається у столиці – 160 тисяч доларів зі зростанням +7%.