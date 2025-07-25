Харьков вырвался в лидеры по росту цен на квартиры, но есть одно «но»
В Харькове в первом полугодии зафиксировали наибольший рост цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по Украине — на 22%, 21% и 19% соответственно. Речь идет о вторичке.
В большинстве областных центров стоимость жилья растет в долларах. Если еще полгода назад цены в городах, которые находятся под обстрелами россиян и приближены к зоне боевых действий, снижались, то сейчас они показывают рост, говорится в аналитике от «ОЛХ».
В то же время, по данным портала, в относительно безопасных городах на западе и в центре квартиры начали дешеветь, и это можно объяснить тем, что после предыдущего скачка цен происходит «коррекция» стоимости, в соответствии с реальным спросом на рынке.
«Киев остается лидером по стоимости квартир среди областных центров, за ним — Львов, Ужгород и Ивано-Франковск. Наибольшее повышение цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры зафиксировано в Харькове, но несмотря на это цены не достигли уровня 2021 года и остаются достаточно низкими», — констатируют в публикации.
Больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Харькове (+22%), Одессе (+14%), Хмельницком (+12%) и Ивано-Франковске (+10%). Без изменений остались цены в Запорожье, Львове и Сумах. Уменьшение стоимости произошло на -5% в Николаеве и Ужгороде, на -2% — в Виннице и на -1% — в Тернополе. Как и раньше, дороже всего «однушка» стоит в Киеве, а второе место занимает Львов.
В сегменте двухкомнатных квартир лидерами по росту цены в долларах стали Харьков (+21%), Черкассы (+12%) и Луцк (+11%). Киев удерживает лидерство по стоимости с медианной ценой 111 тысяч долларов, демонстрируя прирост на 8%.
Медианная стоимость трехкомнатных квартир выросла в Харькове (+19%), Чернигове (+16%) и Одессе +13%. Удешевление произошло только в Николаеве — на 1%. Самая высокая стоимость остается в столице — 160 тысяч долларов с ростом +7%.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в первом полугодии зафиксировали наибольший рост цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по Украине — на 22%, 21% и 19% соответственно. Речь идет о вторичке.".