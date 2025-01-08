Live
  • Ср 08.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.23
  • EUR 43.88

За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді

Суспільство 10:07   08.01.2025
Оксана Якушко
За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді Однокімнатна квартира з радянським ремонтом в Ужгороді коштує майже $30 тисяч. Фото: VALION

Скільки грошей можна виручити за житло у Харкові та чи вистачить цього для покупки квартири в умовно безпечному регіоні країни, з’ясовувала кореспондентка МГ «Об’єктив».

Дві квартири, що нещодавно купували та продавали у Харкові, коштували по $30 тисяч кожна, каже директор агентства нерухомості Valion Андрій Правдін.

На ці гроші в Ужгороді – одному з найбільш безпечних міст України – зараз можна придбати однокімнатну квартиру в «хрущовці» з радянським ремонтом.

«Можна купити навіть з капітальним, але малогабаритку у 22 м₂», – наводить приклад Правдін.

Ужгородська рієлторка Мар’яна Нагорнюк каже, що притомні «двушки» стартують від $40 тисяч – і сягають $150 тисяч, залежно від умов і ремонту. А «трьошки» відповідно можна придбати на суму від $50 тисяч. Наразі Ужгород активно розбудовують, адже офіційно на Закарпаття переїхали близько 400 підприємств з усієї України. Тож пропозицій з житла має ставати більше, але навряд чи воно стане дешевшим.

У Львові двокімнатні квартири, в які можна в’їхати одразу після купівлі, стартують від $65 тисяч, трикімнатні – від $80 тисяч, повідомляє місцевий рієлтор Андрій Борисов.

«Харків’ян, які хочуть придбати житло у Львові, чимало. На відміну від киян, вони не цікавляться квартирами у старовинних австрійських будинках. Роздивляються із цікавістю і навіть захватом, але обирають квартири з якісним ремонтом у районах із розвиненою інфраструктурою», – розповідає про пріоритети харків’ян рієлтор.

Читайте також: Квартира в Харкові: що цікавить покупців нерухомості

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ворог трохи відійшов: лінія фронту на Вовчанському напрямку змінилася
Ворог трохи відійшов: лінія фронту на Вовчанському напрямку змінилася
08.01.2025, 10:37
За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді
За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді
08.01.2025, 10:07
Новини Харкова — головне за 8.01: нічна атака БПЛА, удари по області
Новини Харкова — головне за 8.01: нічна атака БПЛА, удари по області
08.01.2025, 10:43
“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ
“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ
08.01.2025, 09:40
«Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло
«Шахедами» та дронами «Герань-2» РФ атакувала Харківщину: куди прилетіло
08.01.2025, 08:40
Харків’ян та мешканців області закликали бути обережними – причина
Харків’ян та мешканців області закликали бути обережними – причина
08.01.2025, 09:17

Новини за темою:

15:06
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла
09:15
єВідновлення: в чому проблема з купівлею житла за сертифікатом
21:12
Поновити видачу іпотечних кредитів захисникам просять на Харківщині
21:29
Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини
10:12
“Отримали 3,4 млн грн, були дуже здивовані”: ветеран купив квартиру в Харкові

Ви читали новину: «За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки грошей можна виручити за житло у Харкові та чи вистачить цього для покупки квартири в умовно безпечному регіоні країни, з’ясовувала кореспондентка МГ «Об’єктив»".