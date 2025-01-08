За квартиру з ремонтом у Харкові можна купити хрущовку в Ужгороді

Однокімнатна квартира з радянським ремонтом в Ужгороді коштує майже $30 тисяч. Фото: VALION

Скільки грошей можна виручити за житло у Харкові та чи вистачить цього для покупки квартири в умовно безпечному регіоні країни, з’ясовувала кореспондентка МГ «Об’єктив».

Дві квартири, що нещодавно купували та продавали у Харкові, коштували по $30 тисяч кожна, каже директор агентства нерухомості Valion Андрій Правдін.

На ці гроші в Ужгороді – одному з найбільш безпечних міст України – зараз можна придбати однокімнатну квартиру в «хрущовці» з радянським ремонтом.

«Можна купити навіть з капітальним, але малогабаритку у 22 м₂», – наводить приклад Правдін.

Ужгородська рієлторка Мар’яна Нагорнюк каже, що притомні «двушки» стартують від $40 тисяч – і сягають $150 тисяч, залежно від умов і ремонту. А «трьошки» відповідно можна придбати на суму від $50 тисяч. Наразі Ужгород активно розбудовують, адже офіційно на Закарпаття переїхали близько 400 підприємств з усієї України. Тож пропозицій з житла має ставати більше, але навряд чи воно стане дешевшим.

У Львові двокімнатні квартири, в які можна в’їхати одразу після купівлі, стартують від $65 тисяч, трикімнатні – від $80 тисяч, повідомляє місцевий рієлтор Андрій Борисов.

«Харків’ян, які хочуть придбати житло у Львові, чимало. На відміну від киян, вони не цікавляться квартирами у старовинних австрійських будинках. Роздивляються із цікавістю і навіть захватом, але обирають квартири з якісним ремонтом у районах із розвиненою інфраструктурою», – розповідає про пріоритети харків’ян рієлтор.