Квартира в Харкові: що цікавить покупців нерухомості

Ринок нерухомості в Харкові, за оцінками місцевого рієлтора Олени Ларшиної, “просів” з 2023 року на 30%, а з початку вторгнення РФ ціни впали на 60-70%.

Проте квартири в Харкові купують – навіть у районах, що серйозно постраждали від російських обстрілів. Питання – у ціні та пріоритетах покупця.

“Трикімнатна квартира, 70 квадратних метрів, у 16-поверховому будинку на Північній Салтівці, у звичайному стані, без ремонту – зараз в нас у продажу за $20 тисяч. Вона – найдешевша на ринку з усіх трикімнатних квартир на Салтівці”, – наводить приклад у коментарі МГ “Об’єктив” Олена Ларшина.

Загалом же “трьошки” нині не в ходу. Покупців більше цікавлять одно- чи двокімнатні апартаменти. Вибирають прискіпливо. За спостереженнями рієлтора, в Харкові клієнти не цікавляться житлом на верхніх поверхах. Чим вище, тим важче продати квартиру. Також віддають перевагу житлу, яке не потребує додаткових фінансових витрат. Якщо до вторгнення люди охоче купували “голі стіни” та робили ремонт на свій смак, тепер і майстрів не знайти, і будматеріали суттєво подорожчали. Тому покупці обирають квартири із новим, сучасним ремонтом.

А ось район, за спостереженнями рієлтора, вже не відіграє вирішальної ролі у ціні квартири. Олексіївка, Павлове Поле, центр міста – не на піку популярності, як у часи до повномасштабного вторгнення – через часті атаки та “прильоти”.

“Була дуже дивна ситуація, що весь Харків під обстрілами, а житло на ХТЗ, Нових Будинках і Одеській мало більший попит, тому що там прилітало менше або не долітало. Але після обстрілу бульвару Юр’єва на Нових Будинках і вулиці Біблика на ХТЗ ці райони перестали бути надто популярними”, — констатувала Ларшина.