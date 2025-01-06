Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости

Рынок недвижимости в Харькове, по оценкам местного риелтора Елены Ларшиной, «просел» с 2023 года на 30%, а с начала вторжения РФ цены упали на 60-70%.

Тем не менее квартиры в Харькове покупают — даже в серьезно пострадавших от российских обстрелов районах. Вопрос — в цене и приоритетах покупателя.

«Трехкомнатная квартира, 70 квадратных метров, в 16-этажном доме на Северной Салтовке, в обычном состоянии, без ремонта – сейчас у нас в продаже за $20 тысяч. Она – самая дешевая на рынке из всех трехкомнатных квартир на Салтовке», — приводит пример в комментарии МГ «Объектив» Елена Ларшина.

В целом же «трешки» нынче не в ходу. Покупателей больше интересуют одно- или двухкомнатные апартаменты. Выбирают придирчиво. По наблюдениям риелтора, в Харькове клиенты не интересуются жильем на верхних этажах. Чем выше, тем труднее реализовать квартиру. Также предпочитают жилье, не требующее дополнительных финансовых затрат. Если до вторжения люди охотно покупали «голые стены» и делали ремонт по своему вкусу, теперь и мастеров не найти, и стройматериалы существенно подорожали. Потому покупатели выбирают квартиры с новым, современным ремонтом.

А вот район, по наблюдениям риелтора, уже не играет решающей роли в цене квартиры. Алексеевка, Павлово Поле, центр города – не на пике популярности, как во времена до полномасштабного вторжения – из-за частых атак и «прилетов».

«Была очень странная ситуация, что весь Харьков под обстрелами, а жилье на ХТЗ, Новых Домах и Одесской пользовалось большим спросом, потому что там прилетало меньше или не долетало. Но после обстрела бульвара Юрьева на Новых Домах и улицы Библика на ХТЗ эти районы перестали быть слишком популярны», — констатировала Ларшина.