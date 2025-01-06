Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Рынок недвижимости в Харькове, по оценкам местного риелтора Елены Ларшиной, «просел» с 2023 года на 30%, а с начала вторжения РФ цены упали на 60-70%.
Тем не менее квартиры в Харькове покупают — даже в серьезно пострадавших от российских обстрелов районах. Вопрос — в цене и приоритетах покупателя.
«Трехкомнатная квартира, 70 квадратных метров, в 16-этажном доме на Северной Салтовке, в обычном состоянии, без ремонта – сейчас у нас в продаже за $20 тысяч. Она – самая дешевая на рынке из всех трехкомнатных квартир на Салтовке», — приводит пример в комментарии МГ «Объектив» Елена Ларшина.
В целом же «трешки» нынче не в ходу. Покупателей больше интересуют одно- или двухкомнатные апартаменты. Выбирают придирчиво. По наблюдениям риелтора, в Харькове клиенты не интересуются жильем на верхних этажах. Чем выше, тем труднее реализовать квартиру. Также предпочитают жилье, не требующее дополнительных финансовых затрат. Если до вторжения люди охотно покупали «голые стены» и делали ремонт по своему вкусу, теперь и мастеров не найти, и стройматериалы существенно подорожали. Потому покупатели выбирают квартиры с новым, современным ремонтом.
Читайте также: Квартиры в Харькове: цена зависит от «прилетов», а покупают на «гробовые»
А вот район, по наблюдениям риелтора, уже не играет решающей роли в цене квартиры. Алексеевка, Павлово Поле, центр города – не на пике популярности, как во времена до полномасштабного вторжения – из-за частых атак и «прилетов».
«Была очень странная ситуация, что весь Харьков под обстрелами, а жилье на ХТЗ, Новых Домах и Одесской пользовалось большим спросом, потому что там прилетало меньше или не долетало. Но после обстрела бульвара Юрьева на Новых Домах и улицы Библика на ХТЗ эти районы перестали быть слишком популярны», — констатировала Ларшина.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: квартиры, недвижимость, новости Харькова, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 09:53;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рынок недвижимости в Харькове, по оценкам местного риелтора Елены Ларшиной, «просел» с 2023 года на 30%, а с начала вторжения РФ цены упали на 60-70%".