Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости

Общество 09:53   06.01.2025
Оксана Якушко
Оксана Горун
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости Фото: MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/uk-ua/photo/7415090/

Рынок недвижимости в Харькове, по оценкам местного риелтора Елены Ларшиной, «просел» с 2023 года на 30%, а с начала вторжения РФ цены упали на 60-70%.

Тем не менее квартиры в Харькове покупают — даже в серьезно пострадавших от российских обстрелов районах. Вопрос — в цене и приоритетах покупателя.

«Трехкомнатная квартира, 70 квадратных метров, в 16-этажном доме на Северной Салтовке, в обычном состоянии, без ремонта – сейчас у нас в продаже за $20 тысяч. Она – самая дешевая на рынке из всех трехкомнатных квартир на Салтовке», — приводит пример в комментарии МГ «Объектив» Елена Ларшина.

В целом же «трешки» нынче не в ходу. Покупателей больше интересуют одно- или двухкомнатные апартаменты. Выбирают придирчиво. По наблюдениям риелтора, в Харькове клиенты не интересуются жильем на верхних этажах. Чем выше, тем труднее реализовать квартиру. Также предпочитают жилье, не требующее дополнительных финансовых затрат. Если до вторжения люди охотно покупали «голые стены» и делали ремонт по своему вкусу, теперь и мастеров не найти, и стройматериалы существенно подорожали. Потому покупатели выбирают квартиры с новым, современным ремонтом.

Читайте также: Квартиры в Харькове: цена зависит от «прилетов», а покупают на «гробовые»

А вот район, по наблюдениям риелтора, уже не играет решающей роли в цене квартиры. Алексеевка, Павлово Поле, центр города – не на пике популярности, как во времена до полномасштабного вторжения – из-за частых атак и «прилетов».

«Была очень странная ситуация, что весь Харьков под обстрелами, а жилье на ХТЗ, Новых Домах и Одесской пользовалось большим спросом, потому что там прилетало меньше или не долетало. Но после обстрела бульвара Юрьева на Новых Домах и улицы Библика на ХТЗ эти районы перестали быть слишком популярны», — констатировала Ларшина.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
Популярно
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
06.01.2025, 11:05
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
06.01.2025, 09:53
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
06.01.2025, 09:36
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
06.01.2025, 11:18

Новости по теме:

13:49
Почти 900 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
14:10
Президент на Харьковщине: Зеленский также заехал в Дергачи (видео)
14:22
Грабил разбитые квартиры на Салтовке: мужчину «посадили» на 6 лет
11:31
Больше 400 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
10:32
В Харькове три квартиры умерших за 3 млн грн достались громаде

Вы читали новость: «Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рынок недвижимости в Харькове, по оценкам местного риелтора Елены Ларшиной, «просел» с 2023 года на 30%, а с начала вторжения РФ цены упали на 60-70%".