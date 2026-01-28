Live

Допомагав вагнерівцям розстрілювати воїнів ЗСУ – хто отримав підозру

Події 11:30   28.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Допомагав вагнерівцям розстрілювати воїнів ЗСУ – хто отримав підозру

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула поінформував, що правоохоронці вручили підозру ліснику, який, ймовірно, допомагав ворогові ліквідувати українських військових в Ізюмському районі.

Контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили помічника лісничого державного господарства на Харківщині, який разом з окупантами брав участь у розстрілі авто ЗСУ під час боїв за місто Ізюм у квітні 2022 року. За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ворожого угруповання «Вагнер» атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі. При цьому фігурант не лише допоміг рашистам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ”, – встановили силовики.

Для цього він спочатку втерся в довіру військових тероборони та почав пропонувати свою допомогу, запевняючи бійців, що може бути їм корисним, адже добре знає місцевість.

“Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав рашистам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Більше того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами і особисто брав участь в атаці на позашляховик”, – пишуть у СБУ.

Після звільнення Ізюмського району у 2022 році ймовірний колаборант намагався втекти від правосуддя. Однак його все ж таки викрили правоохоронці. Імовірному зраднику вже вручили підозру та відправили в СІЗО. Тепер чоловікові загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
