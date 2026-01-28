Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула проинформировал, что правоохранители вручили подозрение леснику, который, вероятно, помогал врагу ликвидировать украинских военных в Изюмском районе.

«Контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами принимал участие в расстреле авто ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года. По материалам дела, чиновник вместе с боевиками вражеской группировки «Вагнер» атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе. При этом фигурант не только помог рашистам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ», – установили силовики.

Для этого он сначала втерся в доверие военных теробороны и начал предлагать свою помощь, уверяя бойцов, что может быть им полезным, ведь хорошо знает местность.

«Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал рашистам информацию о планируемом маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Более того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник», – пишут в СБУ.

После освобождения Изюмского района в 2022 году возможный коллаборант пытался скрыться от правосудия. Однако его все же разоблачили правоохранители. Вероятному предателю уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

