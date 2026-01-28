Live

Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение

Происшествия 11:30   28.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула проинформировал, что правоохранители вручили подозрение леснику, который, вероятно, помогал врагу ликвидировать украинских военных в Изюмском районе.

«Контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами принимал участие в расстреле авто ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года. По материалам дела, чиновник вместе с боевиками вражеской группировки «Вагнер» атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе. При этом фигурант не только помог рашистам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ», – установили силовики.

Для этого он сначала втерся в доверие военных теробороны и начал предлагать свою помощь, уверяя бойцов, что может быть им полезным, ведь хорошо знает местность.

«Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал рашистам информацию о планируемом маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Более того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник», – пишут в СБУ.

После освобождения Изюмского района в 2022 году возможный коллаборант пытался скрыться от правосудия. Однако его все же разоблачили правоохранители. Вероятному предателю уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: В каком состоянии пострадавшие в поезде на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, погибшие, гололед
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, погибшие, гололед
28.01.2026, 12:25
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
28.01.2026, 09:57
В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
28.01.2026, 09:39
Сегодня 28 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 января 2026: какой праздник и день в истории
28.01.2026, 06:00
Гололед: ситуация в Харькове, как расчищают дороги области (фото, видео)
Гололед: ситуация в Харькове, как расчищают дороги области (фото, видео)
28.01.2026, 12:19

Новости по теме:

19.01.2026
Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
15.01.2026
«Выбивали» деньги у наркозависимых в Харькове: подозревают и правоохранителей
14.01.2026
На Харьковщине пропала 16-летняя девушка – копы просят о помощи
14.10.2025
Обманывали пенсионеров: киевлян подозревают в продаже фальшивых БАДов
18.07.2025
За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 11:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула проинформировал, что правоохранители вручили подозрение леснику".