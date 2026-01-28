Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула проинформировал, что правоохранители вручили подозрение леснику, который, вероятно, помогал врагу ликвидировать украинских военных в Изюмском районе.
«Контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами принимал участие в расстреле авто ВСУ во время боев за Изюм в апреле 2022 года. По материалам дела, чиновник вместе с боевиками вражеской группировки «Вагнер» атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе. При этом фигурант не только помог рашистам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ», – установили силовики.
Для этого он сначала втерся в доверие военных теробороны и начал предлагать свою помощь, уверяя бойцов, что может быть им полезным, ведь хорошо знает местность.
«Как следствие, в апреле 2022 года фигурант передал рашистам информацию о планируемом маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Более того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник», – пишут в СБУ.
После освобождения Изюмского района в 2022 году возможный коллаборант пытался скрыться от правосудия. Однако его все же разоблачили правоохранители. Вероятному предателю уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Читайте также: В каком состоянии пострадавшие в поезде на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: правоохранители, предатель, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Помогал вагнеровцам расстреливать воинов ВСУ – кто получил подозрение», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 11:30;