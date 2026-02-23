Live

Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ

Записано 19:11   23.02.2026
Елена Нагорная
Объекты энергетики атаковала армия РФ утром 23 февраля в Холодногорском и Основянском районах Харькова, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики. В результате этих обстрелов два человека получили ранения. К счастью, они легкие, это мужчина и женщина. Если брать по Холодногорскому району, то это были ракетные удары, типа РСЗО. Предварительно, «Торнадо-С», как дают наши военные криминалисты. Затем удары были по Основянскому району, так же была энергетическая инфраструктура. Сейчас работают еще на местах наши подразделения для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия», — сообщил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также сообщил, что в результате этих ударов было обесточено около 1,5 тысячи человек.

«Работаем для того, чтобы ликвидировать последствия и подать для людей электроэнергию», — добавил начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», около 06:30 23 февраля россияне атаковали Харьков ракетами. Как информировал мэр Игорь Терехов, «прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.

Елена Нагорная
