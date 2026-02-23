Енергооб’єкти обстріляли в Харкові вранці: Синєгубов повідомив, чим била РФ

Об’єкти енергетики атакувала армія РФ вранці 23 лютого у Холодногірському та Основ’янському районах Харкова, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики. Внаслідок цих обстрілів дві людини отримали поранення. На щастя, вони легкі, це чоловік та жінка. Якщо брати по Холодногірському району, то це були ракетні удари, типу РСЗВ. Попередньо, це “Торнадо-С”, як дають наші військові криміналісти. Потім удари були по Основ’янському району, так само була енергетична інфраструктура. Наразі працюють ще на місцях наші підрозділи для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки”, – поінформував Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також повідомив, що внаслідок цих ударів було знеструмлено близько 1,5 тисячі людей.

«Працюємо для того, щоб ліквідувати наслідки й подати для людей електроенергію», — додав начальник ХОВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.