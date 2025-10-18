Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре
Один человек погиб и еще шестеро пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов 18 октября.
Утром в Золочевской громаде было зафиксировано попадание, предварительно, FPV-дрона по гражданскому автомобилю. Погиб мужчина, еще трое испытали острый стресс, напоминает областная прокуратура.
В поселке Ковшаровка Купянского района около 10:00 получил ранения 83-летний мужчина.
По селу Сподобовка Купянского района ВС РФ нанесли авиационный удар: пострадали двое мужчин 19 и 25 лет.
В Дергачах около 1:30 в результате российского удара загорелись складские помещения.
Также прокуратура впервые среди официальных источников предоставила информацию об атаке БпЛА на Чугуев в период с 21:30 до 22:00 17 октября. Так, под ударом был объект инфраструктуры.
