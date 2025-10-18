Live
  • Сб 18.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре

Происшествия 16:50   18.10.2025
Елена Нагорная
Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов 18 октября.

Утром в Золочевской громаде было зафиксировано попадание, предварительно, FPV-дрона по гражданскому автомобилю. Погиб мужчина, еще трое испытали острый стресс, напоминает областная прокуратура.

В поселке Ковшаровка Купянского района около 10:00 получил ранения 83-летний мужчина.

По селу Сподобовка Купянского района ВС РФ нанесли авиационный удар: пострадали двое мужчин 19 и 25 лет.

В Дергачах около 1:30 в результате российского удара загорелись складские помещения.

Также прокуратура впервые среди официальных источников предоставила информацию об атаке БпЛА на Чугуев в период с 21:30 до 22:00 17 октября. Так, под ударом был объект инфраструктуры.

Читайте также: Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
17.10.2025, 17:44
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
18.10.2025, 13:02
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
18.10.2025, 16:56
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
18.10.2025, 09:11
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025, 14:15
Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре
Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре
18.10.2025, 16:50

Новости по теме:

18.10.2025
Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре
18.10.2025
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
18.10.2025
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
18.10.2025
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 16:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще шестеро пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов 18 октября.".