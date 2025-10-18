Live
  • Сб 18.10.2025
Що атакували БпЛА в Чугуєві та обстрілювали сьогодні, розповіли у прокуратурі

Події 16:50   18.10.2025
Олена Нагорна
Одна людина загинула та ще шестеро постраждали в Харківській області внаслідок російських обстрілів 18 жовтня.

Вранці в Золочівській громаді було зафіксовано влучання, попередньо, FPV-дрона в цивільне авто. Загинув чоловік, ще троє зазнали гострого стресу, нагадує обласна прокуратура.

У селищі Ківшарівка Куп’янського району близько 10:00 дістав поранення 83-річний чоловік.

По селу Сподобівка Куп’янського району ЗС РФ завдали авіаційного удару: постраждали двоє чоловіків 19 та 25 років.

У Дергачах близько 1:30 внаслідок російського удару спалахнули складські приміщення.

Також прокуратура вперше серед офіційних джерел надала інформацію про атаку БпЛА на Чугуїв у період з 21:30 до 22:00 17 жовтня. Так, під ударом був об’єкт інфраструктури.

Автор: Олена Нагорна
