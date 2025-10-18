Що атакували БпЛА в Чугуєві та обстрілювали сьогодні, розповіли у прокуратурі
Одна людина загинула та ще шестеро постраждали в Харківській області внаслідок російських обстрілів 18 жовтня.
Вранці в Золочівській громаді було зафіксовано влучання, попередньо, FPV-дрона в цивільне авто. Загинув чоловік, ще троє зазнали гострого стресу, нагадує обласна прокуратура.
У селищі Ківшарівка Куп’янського району близько 10:00 дістав поранення 83-річний чоловік.
По селу Сподобівка Куп’янського району ЗС РФ завдали авіаційного удару: постраждали двоє чоловіків 19 та 25 років.
У Дергачах близько 1:30 внаслідок російського удару спалахнули складські приміщення.
Також прокуратура вперше серед офіційних джерел надала інформацію про атаку БпЛА на Чугуїв у період з 21:30 до 22:00 17 жовтня. Так, під ударом був об’єкт інфраструктури.
Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 16:50;