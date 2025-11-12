«Света может не быть по 10 часов» – Коваленко об энерготерроре РФ Харькова

Ежесуточно по 10 часов без света, но не конец света – такой прогноз касательно украинской энергосистемы сделал в интервью МГ «Объектив» Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Он также рассказал, как усилить защиту Харькова от БпЛА, чем опасно присутствие россиян на западе Волчанска, можно ли было предотвратить инфильтрацию захватчиков в Купянск и почему концентрация на обороне Харьковщины генерала Михаила Драпатого – это шанс на стабилизацию фронта.

<br />

Надо готовиться к отключениям света на 10 часов

– Итак, массированные атаки по городам это реальность, как и блекауты. Мы увидели Харьков, Полтаву, Кременчуг и Киев в темноте. К чему следует готовиться?

— Заряжать повербанки, покупать экофлоу. Для россиян вообще не изменилась стратегия по энергетическому террору украинцев. То, что они начали в 2022 году, это был план генерала Суровикина относительно ударов по энергетике. Тогда это происходило менее эффективно, хаотично. А на третий год энергетического террора у россиян фактически сформировалась концепция, дающая свои результаты. К сожалению. То есть, им понадобилось три года, чтобы соответствующим образом подготовить тактику таких ударов и максимально катализировать этот КПД – коэффициент полезного действия. К сожалению, в Украине за это время, мягко говоря, не сделали достаточно, чтобы минимизировать вероятные последствия таких ударов. В том числе, как известно, и из-за разных коррупционных составляющих. Я бы даже сказал, что основным препятствием были именно коррупционные составляющие. Поэтому у нас сейчас есть то, что есть.

– Что может быть дальше?

— Надо готовиться к неапокалиптической зиме. Это не будет конец света во всех смыслах. Но готовиться нужно. Продумывать, планировать, как поступать в условиях, когда света не будет, например, по 10 часов.

Города от атак БпЛА можно защитить кварталами РЭБ и легкомоторными самолетами

— Каким должно быть противодействие массированным атакам? Чего не хватает украинским городам?

– Многого. Иногда это даже проблема местных властей, которые не выполняли полноценно свои обязанности, я имею в виду областные военные администрации. К примеру, сейчас мы несколько дней подряд наблюдаем, как Одессу 24/7 штурмуют российские дроны. Этого можно было бы избежать, если бы местные власти не фиксировались на каких-то собственных нуждах, а как известно, это еще и коррупционные составляющие, а занимались улучшением противовоздушной обороны.

– Например.

— Что могло бы быть в пределах полномочий местных властей – это установление, создание кварталов РЭБ (особенно если мы говорим о городах, где есть немало многоэтажек), которые минимизировали эффективность дронов. Это не 100-процентная защита, но базовая для городов и вспомогательный элемент для работы мобильных огневых групп.

— А что еще могло бы оградить Харьков от атак дронов?

– Увеличение мобильных огневых групп, расширение штатной комплектации этих групп не только крупного калибра пулеметами, но и зенитными системами и зенитными установками, ПЗРК типа «Игла», «Перун», далее еще увеличение количества комплексов ПВО малого радиуса действия. Создание многофункциональных, даже собственного производства систем, которые могли бы использовать разного типа зенитные управляемые ракеты. Есть много вариантов.

– И с воздуха можно было бы закрывать города, как это происходит в столице…

— Да, легкомоторная авиация, которую некоторые лидеры общественного мнения критиковали в течение не просто месяцев – годами. Хотя, например, в Одессе Як-52 (советский двухместный спортивно-тренировочный самолет – прим. ред.) продемонстрировал свою эффективность не только в борьбе против разведывательных дронов, но и против «Шахед-136». Хотя Як-52 – это и близко не боевой самолет. Будь это легкомоторный боевой самолет, как, например, Sky Striker второго поколения или Super Tucano Embraer, то безусловно эффект был бы гораздо выше.

Иногда над Днепром часами летал разведывательный дрон, а затем по городу била баллистика. В Днепре много военных пенсионеров, летчиков, которым возраст позволяет летать, как например в Одессе на Як-52. И они могли бы пилотировать легкомоторную авиацию и помогать сбивать эти разведывательные дроны.

– Так что же сдерживает привлечь эти самолеты для защиты городов?

— Это решение не было в Днепре, даже когда был практический опыт Одессы. Хотя Днепр – это не город у линии столкновения, как Харьков или Сумы, где есть риск, что такой самолет могут сбить россияне. Как раз наоборот. Это тыловой город, но такие решения не принимают даже на уровне местных властей.

РФ будет использовать все средства для террора Харькова

– Россияне, кстати, научились атаковать Харьков FPV-дронами, которые несут на себе БпЛА «Молния». Какие еще БпЛА может использовать враг для транспортировки FPV-дронов?

– Проблема в том, что от границы с РФ до Харькова где-то примерно 20-25 км по прямой. И этого достаточно, чтобы просто запускать дрон на оптоволокне, которые сейчас имеют дальность полета 40 км. Поэтому здесь даже не надо дрон-носитель, а достаточно, чтобы было на оптоволокне средство поражения.

– Это сценарий следующих атак на Харьков?

— Это довольно сложно реализовать, потому что оптоволокно должно быть в безопасности все время полета дрона и не должно быть нарушено. Но с другой стороны, у россиян даже сейчас есть возможность отправлять FPV-дроны в направлении Харькова. Для них является приоритетом террор приграничных городов: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Запорожье, Николаев. То есть куда могут дотянуться. Даже Одесса сейчас перестает быть, условно говоря, тыловым городом и становится все больше городом по линии столкновения. Поэтому россияне будут использовать абсолютно все способы поражения, чтобы усилить террор против гражданского населения.

Север Харьковщины необходимо зачистить, пока россияне не закрепились на западе Волчанска

– Не могу не спросить о Волчанске. На том участке фиксируют постепенное продвижение россиян. Что может остановить его там?

— Очень похожи стабилизационные действия, которые были в районе Добропольского направления. Сейчас основное продвижение россиян связано с тем, что у них была возможность выйти на южный берег реки Волчья, и сейчас они вдоль левого берега Северского Донца постепенно движутся в обход Волчанска, именно с западной части. Россияне направляются в Синельниково, в Цегельное, Лиман, Вильчу, Прилепку. Пользуются тем, что вошли в лесной массив. Но при этом они могут инфильтрироваться как в Синельниково, так и в западную часть Волчанска. Тем более, что в западной части Волчанска россияне имеют закрепленные зоны в районе Комбината хлебопродуктов и в промышленной зоне маслоэкстракционного завода. Именно из-за этих двух объектов они инфильтрируются в западную часть Волчанская по улице Игнатьева и по соседним переулкам. Очень похоже, что происходило в Покровске и Купянске. То есть инфильтрация небольшими группами – два-три «тела», иногда одиночные. И потому вполне возможно, что в ближайшее время они попытаются взять под свой контроль всю западную часть Волчанска.

– Чем это грозит нашим силам?

– Это, к сожалению, будет негативная ситуация для нашего гарнизона, когда россияне смогут захватить в Волчанске западный фланг. Потому, пока они не закрепились в Синельниково, в западной части Волчанска, есть возможность этот лесной массив зачистить. Необходимо выделение соответствующего подразделения, даже, скажу больше, соответствующего формирования, так как это произошло на Добропольском направлении, когда использовали ресурс Первого городского корпуса Нацгвардии Украины «АЗОВ». И чтоб он единолично занялся зачисткой этого массива.

– Тем более, что «зеленка» уже прошла.

– Да, это значительно усиливает возможности украинских защитников.

«Драпатый – пожарный проблемных локаций по линии столкновения»

– Как вы оцениваете операцию в Купянске? Она еще не закончилась, но присутствие россиян там существенно снизили…

– Стабилизационные действия в Купянске имели успех. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим положительное изменение всех карт в открытых источниках, где публикуют эти данные. В Купянске россияне использовали ту же тактику, как и в Покровске: инфильтрацию малыми группами.

— Можно было избежать такого развития событий, чтобы потом не гасить это пламя на фронте?

– Я думаю, что нет. Мы не были готовы к такой тактике. Сейчас мы немного к ней адаптировались. А все, что происходит впервые, не успеваешь под это адаптироваться, у тебя нет инструментария противодействия, к сожалению. Поэтому это было в каком-то смысле неотвратимо.

— Генерала Михаила Драпатого, ранее командовавшего ОСУВ «Днепр», в начале октября оставили командующим группировкой объединенных сил, которая отвечает исключительно за Харьковщину. Этого генерала не в первый раз отправляют в наш регион в критический момент: в 2024 году он останавливал наступление россиян на севере Харьковской области. Как вы оцениваете его присутствие и, главное, его влияние на фронт в качестве командира? Он сможет изменить ситуацию?

— Я думаю, что да, потому что, действительно, этот генерал в последнее время некий пожарный в вопросах проблемных локаций по линии столкновения. И мы видим, что после его назначения начался процесс стабилизации в Купянске. Сейчас это вопрос стабилизации в районе Волчанска. А потом это уже вопрос стабилизации ситуации по границе. Там это гораздо труднее, потому что граница большая. Это фактически серая зона глубиной до 5 км с обеих сторон, кстати. Поэтому я думаю, что это назначение – положительный момент. И ситуация в Харьковской области должна быть стабилизирована, хотя бы по этим локациям. Я не говорю об общей линии Лимано-Купянской оси и всем левом берегу реки Оскол. Но как минимум относительно правого берега реки Оскол по Харьковщине можно говорить о постепенной стабилизации.