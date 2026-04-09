Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині

Події 09:19   09.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар БпЛА “Молния” зафіксували близько 06:15 на трасі Дергачі – Золочів у районі села Чорноглазівка ​​Богодухівського району. 

За даними облпрокуратури, внаслідок атаки пошкоджено авто, в якому були люди.

Травми отримали двоє чоловіків. Один із них отримав гостру стресову реакцію, інший – поранення верхніх та нижніх кінцівок середньої тяжкості.

Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що постраждалим 61 та 42 роки. Наразі вони госпіталізовані.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі

Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі
Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі
09.04.2026, 09:35
Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі
Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі
09.04.2026, 08:40
Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу
Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу
09.04.2026, 08:15
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 08:52
Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині
Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині
09.04.2026, 09:19
Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині
Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині
09.04.2026, 07:25

Новини за темою:

07.04.2026
У побутових пожежах постраждали двоє, БпЛА атакував АЗС – зведення ДСНС
07.04.2026
На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні
06.04.2026
У Харкові – “приліт”, БпЛА впав на території приватного домоволодіння
06.04.2026
Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів
06.04.2026
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині


