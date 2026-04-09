Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині
Удар БпЛА “Молния” зафіксували близько 06:15 на трасі Дергачі – Золочів у районі села Чорноглазівка Богодухівського району.
За даними облпрокуратури, внаслідок атаки пошкоджено авто, в якому були люди.
Травми отримали двоє чоловіків. Один із них отримав гостру стресову реакцію, інший – поранення верхніх та нижніх кінцівок середньої тяжкості.
Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що постраждалим 61 та 42 роки. Наразі вони госпіталізовані.
“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 09:19;