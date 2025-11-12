Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹

Подземный детсад, который впервые в Украине строят с нуля в поселке Песочин Харьковской области, является частью дошкольного комплекса, который также включает новый наземный корпус. Общая стоимость этого комплекса — 160-180 миллионов гривен, рассказал журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Я хочу поблагодарить поселкового голову Олега Чернобая за то, что он начал строительство этого детского сада еще в 2021 году, до полномасштабного вторжения. Далее мы приступили к проектированию подземной части. Государственные средства на этот проект не были предусмотрены, поэтому мы искали различные компоненты: местный бюджет, областной бюджет, Европейский инвестиционный банк частично профинансировал. Нам еще не хватает около 55 миллионов, однако я убежден, что мы эту потребность до конца года закроем. И через два-три месяца у нас появится первый в Харьковской области и в стране такого масштаба подземный детский сад на 500+ детей. Запрос мы четко понимаем. Там уже стоит очередь из родителей в этот подземный сад», — отметил Синегубов.

По его оценке, подземный садик готов на 70%.

«Смета довольно сложно различить, потому что там было строительство и наземной части, то есть ее завершение, и именно подземного укрытия, — уточнил начальник ХОВА. — В целом комплекс обошелся примерно в 160-180 миллионов. Однако часть была потрачена еще в 2021 году. То есть сейчас мы фактически дореализуем этот проект. Там разные источники финансирования. Наземная часть — Европейский инвестиционный банк участвовал, сейчас дофинансирует государство и местный бюджет — 30 миллионов. Ну и сама подземная часть оставалась 70 миллионов, сейчас уже остается 55. То есть 20 миллионов там нашли».

Начальник ХОВА также рассказал, что первая построенная с нуля в области подземная школа в поселке Коротич, также в Песочинской громаде, стала приятным опытом для государственного бюджета и в то же время печальным для подрядчика, который выполнил работы для себя в минус.

«Это была первая подземная школа. Немного не рассчитали, это их, собственно говоря, вина. Она стоила примерно 98 миллионов гривен. Сейчас уже строительство такой школы стоит примерно 130-140 миллионов. Во-первых, из-за того, что изменились ГСН, сложнее стали требования к этим конструкциям, что увеличило стоимость. Ну и цены на строительные материалы. Прошло три года. Поэтому в среднем подземная школа на 500 детей стоит около 150 миллионов гривен сейчас. Детский сад будет стоить дороже, потому что площадь должна быть больше на ребенка дошкольного возраста по санитарным нормам. Если подземная школа там 1200 квадратных метров, то для детского сада на такое же количество детей должно быть уже 1500 площади. Плюс другие санитарные зоны», — пояснил Синегубов.