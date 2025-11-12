Планы по строительству подземных детсадов на Харьковщине озвучил Синегубов 📹

Реализацию десяти проектов подземных детских садов планируют начать в Харьковской области в 2026 году. Каждое такое строительство обычно длится около года, рассказал журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Десять проектов мы рассчитываем на следующий год, что мы начнем реализацию. Срок реализации таких проектов, как детский сад или школа, — ровно год. Конечно, есть нюансы. Или мы входим в зиму, и здесь трудно строить котлованы и все остальное. Или мы начинаем в феврале или марте и завершаем в декабре, январе или феврале, когда конструктив построен и мы уже можем внутри все там обустраивать. Различные технологии строительства», — пояснил Синегубов.

Он подчеркнул, что вопрос необходимости строить для дошкольников отдельные укрытия обсуждался с Министерством образования и науки Украины около двух лет. Ведь, как пояснил Синегубов, использовать помещения подземных школ под детские сады невозможно из-за нехватки мест и площадей, а также иных санитарных и технических условий.

«Плюс дети там, конечно, и спят, и отдыхают. И совместить со школой, старшей школой, это невозможно. Поэтому принято решение президентом о другом направлении — строительстве укрытий при детских садах. Это довольно сложная тема для нас. Потому что если школа, ну мы понимаем, опорное учебное заведение — 500 детей, 300, это все понятно. Когда детский сад в громаде небольшой, на 50 детей, мы должны все равно обеспечить их безопасной образовательной средой, однако это будут значительные средства. Весь конструктив должен быть примерно такой же, как и на 200 детей. Поэтому нет смысла делать на 50 детей. Поэтому мы должны сейчас разработать вот такие комплексные проекты. И мы это делаем», — сообщил начальник ХОВА.