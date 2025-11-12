Плани щодо будівництва підземних дитсадків на Харківщині озвучив Синєгубов 📹

Реалізацію десяти проєктів підземних дитячих садків планують розпочати на Харківщині у 2026 році. Кожне таке будівництво триває близько року, розповів журналістам на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

“Десять проєктів ми розраховуємо на наступний рік, що ми розпочнемо реалізацію. Термін реалізації таких проєктів як дитячий садочок або школа – рівно рік. Звичайно, є нюанси. Або ми заходимо в зиму, і тут важко будувати котловани і все інше. Або ми розпочинаємо у лютому чи березні й завершуємо у грудні, січні чи лютому, коли конструктив збудований і ми вже можемо всередині все там облаштовувати. Різні технології будівництва”, – пояснив Синєгубов.

Він наголосив, що питання необхідності будувати для дошкільнят окремі укриття обговорювалося з Міністерством освіти та науки близько двох років. Адже, як пояснив Синєгубов, використовувати приміщення підземних шкіл під дитячі садки неможливо через нестачу місць та площ, а також інші санітарні та технічні умови.

“Плюс діти там звичайно і сплять, і відпочивають. І поєднати зі школою, старшою школою, це неможливо. Тому прийняте рішення президентом щодо іншого напрямку – розбудови укриттів при дитячих садочках. Це досить важка тематика для нас. Тому що якщо школа, ну ми розуміємо, опорний заклад освіти – 500 дітей, 300, це все зрозуміло. Коли дитячий садочок у громаді невеликий, на 50 дітей, ми їх маємо все одно забезпечити безпечним освітнім середовищем, однак це будуть значні кошти. Весь конструктив має бути приблизно такий, який і на 200 дітей. Тому немає сенсу робити на 50 дітей. Тому ми маємо зараз розробити ось такі комплексні проєкти. І ми це робимо”, – поінформував начальник ХОВА.