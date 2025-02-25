Продавали тяжелые наркотики в Харькове: СБУ провела спецоперацию (фото)

Правоохранители накрыли преступную группировку, которая действовала в разных областях Украины и торговала тяжелыми наркотиками в Харькове.

«В ходе спецоперации в Харьковской, Черкасской, Киевской и Закарпатской областях задержаны семь активных участников группы. Злоумышленники наладили продажу особо опасного наркотика – метадона и сильнодействующего лекарственного средства – димедрола», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным правоохранителей, организовала наркобизнес харьковчанка, которая в начале полномасштабного вторжения РФ уехала за границу.

Установлено, что фигурантка лично подыскивал, заказывала оптовые партии наркотика и организовывала доставку своим подельникам в Украину.

«Дальше другие сообщники расфасовывали оптовые партии по «дозам» и сбывали среди наркозависимых лиц на территории Харькова. В материалах уголовного производства задокументировано 10 эпизодов противоправной деятельности всех участников наркобизнеса», — добавили в СБУ.

Одновременно правоохранители провели 12 обысков дома у всех фигурантов в четырех регионах Украины. У них обнаружили оптовые партии метадона, оборудование для их фасовки, черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 321 (незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств в больших размерах организованной группой).

Вероятная организатор, находящаяся за границей, получила подозрение заочно. Ей также хотят дополнительно инкриминировать ст. 305 УКУ (контрабанда наркотических средств).

Следственные действия продолжаются.