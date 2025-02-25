Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)

Суспільство 13:00   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці накрили злочинне угруповання, яке діяло в різних областях України та торгувало важкими наркотиками у Харкові.

«У ході спецоперації у Харківській, Черкаській, Київській та Закарпатській областях затримано сім активних учасників групи. Зловмисники налагодили продаж особливо небезпечного наркотику – метадону та сильнодіючого лікарського засобу – димедролу», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними правоохоронців, організувала наркобізнес харків’янка, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон.

Встановлено, що фігурантка особисто підшукувала та замовляла оптові партії наркотику і організовувала доставку своїм спільникам в Україну.

спецоперация в Харькове
Фото: Владислав Абдула

«Далі інші спільники розфасовували оптові партії по «дозах» та збували серед наркозалежних осіб на території Харкова. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 10 епізодів протиправної діяльності всіх учасників «наркобізнесу», – додали в СБУ.

Одночасно правоохоронці провели 12 обшуків вдома в усіх фігурантів у чотирьох регіонах України. У них виявили оптові партії метадону, обладнання для їх фасування, чорнові записи та мобільні телефони із доказами.

спецоперация в Харькове
Фото: Владислав Абдула
спецоперация в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Усім фігурантам наразі повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 321 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах організованою групою).

Ймовірна організаторка, яка наразі перебуває за кордоном, отримала підозру заочно. Їй також хочуть додатково інкримінувати ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів).

Слідчі дії тривають.

Читайте також: Електронні сигарети, які продавали в Харкові, збирали в підпільному цеху

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Рекордна сума». Скільки мільярдів залучили на відновлення Харківщини
«Рекордна сума». Скільки мільярдів залучили на відновлення Харківщини
25.02.2025, 13:53
П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція
П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція
25.02.2025, 13:15
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)
25.02.2025, 13:00
Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»
Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»
25.02.2025, 12:46
Новини Харкова — головне за 25 лютого: ДСНСники шукають людину, наркобізнес
Новини Харкова — головне за 25 лютого: ДСНСники шукають людину, наркобізнес
25.02.2025, 13:18
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
25.02.2025, 12:12

Новини за темою:

09:59
Затримують із наркотиками щодня: копи про ситуацію із забороненими речовинами
16:53
Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн
11:25
Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків
12:51
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар
11:03
Поїхав на Харківщину з Полтавської області за наркотиками та “сів” на 10 років

Ви читали новину: «Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці накрили злочинне угруповання, яке діяло в різних областях України та торгувало важкими наркотиками у Харкові.".