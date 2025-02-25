Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)

Правоохоронці накрили злочинне угруповання, яке діяло в різних областях України та торгувало важкими наркотиками у Харкові.

«У ході спецоперації у Харківській, Черкаській, Київській та Закарпатській областях затримано сім активних учасників групи. Зловмисники налагодили продаж особливо небезпечного наркотику – метадону та сильнодіючого лікарського засобу – димедролу», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними правоохоронців, організувала наркобізнес харків’янка, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон.

Встановлено, що фігурантка особисто підшукувала та замовляла оптові партії наркотику і організовувала доставку своїм спільникам в Україну.

«Далі інші спільники розфасовували оптові партії по «дозах» та збували серед наркозалежних осіб на території Харкова. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 10 епізодів протиправної діяльності всіх учасників «наркобізнесу», – додали в СБУ.

Одночасно правоохоронці провели 12 обшуків вдома в усіх фігурантів у чотирьох регіонах України. У них виявили оптові партії метадону, обладнання для їх фасування, чорнові записи та мобільні телефони із доказами.

Усім фігурантам наразі повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 321 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах організованою групою).

Ймовірна організаторка, яка наразі перебуває за кордоном, отримала підозру заочно. Їй також хочуть додатково інкримінувати ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів).

Слідчі дії тривають.