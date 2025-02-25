Генштаб: за сутки СОУ отбили 13 атак оккупантов – где шли бои
Утром 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.
На Харьковском направлении враг атаковал позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска.
На Купянском – пытался 11 раз прорвать оборону украинских воинов.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки», – написали в Генштабе.
Всего же за сутки зафиксировали 98 боев. Враг обстрелял позиции ВСУ около пяти тысяч раз, сбросил 117 КАБов и запустил 2438 дронов-камикадзе.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 февраля Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.".