Генштаб: за добу СОУ відбили 13 атак окупантів – де точилися бої

Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції українських захисників двічі в районі Вовчанська.

На Куп’янському – намагався 11 разів прорвати оборону українських воїнів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки“, – написали в Генштабі.

Загалом за добу зафіксували 98 боїв. Ворог обстріляв позиції ЗСУ близько п’яти тисяч разів, скинув 117 КАБів і запустив 2438 дронів-камікадзе.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: