Генштаб: за добу СОУ відбили 13 атак окупантів – де точилися бої
Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.
На Харківському напрямку ворог атакував позиції українських захисників двічі в районі Вовчанська.
На Куп’янському – намагався 11 разів прорвати оборону українських воїнів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки“, – написали в Генштабі.
Загалом за добу зафіксували 98 боїв. Ворог обстріляв позиції ЗСУ близько п’яти тисяч разів, скинув 117 КАБів і запустив 2438 дронів-камікадзе.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.".