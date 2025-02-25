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Генштаб: за добу СОУ відбили 13 атак окупантів – де точилися бої

Україна 08:22   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: за добу СОУ відбили 13 атак окупантів – де точилися бої

Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції українських захисників двічі в районі Вовчанська.

На Куп’янському – намагався 11 разів прорвати оборону українських воїнів.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки“, – написали в Генштабі.

Загалом за добу зафіксували 98 боїв. Ворог обстріляв позиції ЗСУ близько п’яти тисяч разів, скинув 117 КАБів і запустив 2438 дронів-камікадзе.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:

Читайте також: Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.".