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Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі

Україна 07:23   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі

За даними Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби окупанти взагалі не змогли просунутися на жодному напрямку в Харківській області.

Росіяни атакували позиції СОУ на півночі області в районі Вовчанська, проте просунутися не змогли. На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати біля Западного, Дворічної, Фиголівки та Петропавлівки.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: Міністерство оборони Росії заявило 24 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також окупанти продовжили штурмувати і на Борівському напрямку.

“Російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового і в напрямку Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Богуславки; на схід від Борової біля Копанок; на південний схід від Борової біля Новоєгорівки і в бік Чернещини 23 і 24 лютого”, – додали аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби окупанти взагалі не змогли просунутися на жодному напрямку в Харківській області.".