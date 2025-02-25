Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі

За даними Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби окупанти взагалі не змогли просунутися на жодному напрямку в Харківській області.

Росіяни атакували позиції СОУ на півночі області в районі Вовчанська, проте просунутися не змогли. На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати біля Западного, Дворічної, Фиголівки та Петропавлівки.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: Міністерство оборони Росії заявило 24 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також окупанти продовжили штурмувати і на Борівському напрямку.

“Російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового і в напрямку Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Богуславки; на схід від Борової біля Копанок; на південний схід від Борової біля Новоєгорівки і в бік Чернещини 23 і 24 лютого”, – додали аналітики.