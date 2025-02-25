Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі
За даними Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби окупанти взагалі не змогли просунутися на жодному напрямку в Харківській області.
Росіяни атакували позиції СОУ на півночі області в районі Вовчанська, проте просунутися не змогли. На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати біля Западного, Дворічної, Фиголівки та Петропавлівки.
“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: Міністерство оборони Росії заявило 24 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північний схід від Куп’янська)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Також окупанти продовжили штурмувати і на Борівському напрямку.
“Російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового і в напрямку Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Богуславки; на схід від Борової біля Копанок; на південний схід від Борової біля Новоєгорівки і в бік Чернещини 23 і 24 лютого”, – додали аналітики.
Читайте також: Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Аналітики ISW не підтверджують заяву Міноборони РФ про окупацію Тополі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби окупанти взагалі не змогли просунутися на жодному напрямку в Харківській області.".