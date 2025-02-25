Аналитики ISW не подтверждают заявление Минобороны РФ об оккупации Тополи

По данным Института изучения войны (ISW), за минувшие сутки оккупанты вообще не смогли продвинуться ни на одном направлении в Харьковской области.

Россияне атаковали позиции СОУ на севере области в районе Волчанска, однако продвинуться не смогли. На Купянском направлении враг пытался наступать около Западного, Двуречной, Фиголовки и Петропавловки.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: Министерство обороны России заявило 24 февраля, что российские войска захватили Тополи (к северо-востоку от Купянска)», – уточнили в Институте изучения войны.

Также оккупанты продолжили штурмовать и на Боровском направлении.

«Российские войска наступали северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и в направлении Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Богуславки; восточнее Боровой возле Копанок; и юго-восточнее Боровой у Новоегоровки и в сторону Чернещины 23 и 24 февраля», – добавили аналитики.